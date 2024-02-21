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Депутата Законодательного собрания Ленобласти Шадаева задержали

Депутата Законодательного собрания Ленобласти Шадаева задержали

Правоохранители задержали депутата Заксобрания Ленобласти от ЛДПР Дамира Шадаева. Об этом в четверг, 21 февраля, проинформировало издание «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

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