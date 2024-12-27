Режиссер Шнейдеров объяснил, почему россиян тянет в 90-е

Песни, сериалы и шоу того периода снова находятся в центре внимания. Они стали не только источником воспоминаний, но и методом понимания эпохи, наполненной опасностями, но и вдохновлявшей на многие достижения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии