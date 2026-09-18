"Галичане в тулупах". 135 лет с начала украинской иммиграции в Канаде

19 сентября 1891 года считается датой начала иммиграции украинцев в Канаду. Хотя первые переселенцы-русины из Закарпатья и Галичины прибыли в Северную Америку ещё в 1870-е, однако массовым их приезд стал именно 135 лет назад .
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