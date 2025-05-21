Протоиерей Геннадий Шкиль 20 мая 1887 года за попытку покушения на Александра III повешены Александр Ульянов (старший брат Ленина) и его соратники.
За что России мстил Ленин?
Комментарии
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пв
петров виктор
Поклонникам советской власти на заметку!... Если бы Российский Император - Николай 2 соответствовал большевистской кличке "Кровавый", а законодательство Российской Империи было сродни советскому сталинскому законодательству, то Сосо Джугашвили - по кличке "Коба" и Сталин, был бы повешен ещё до большевистского госпереворота за свою революционную деятельность, антироссийскую агитацию, многократные побеги из мест заключения, и как руководитель боевиков РСДРПб, бежавший из России за границу по поддельному паспорту... К тому же, "Коба" был семинаристом-недоучкой, который несколько лет учился на служителя религиозного культа... А это, по законам атеистического СССР, усугубляло положение советского гражданина...
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2 час.
Karmadon
"20 мая 1887 года за попытку покушения на Александра III повешены Александр Ульянов (старший брат Ленина) и его соратники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Суд приговорил к смертной казни всех, но Александр III утвердил высшую меру только пятерым". Как, по вашему, поступил бы Сталин в подобной ситуации? Погрозил бы пальчиком? Юрий Власов (да, да – тот самый, знаменитый спортсмен и писатель): "Если бы царизм боролся с революционерами ИХ МЕТОДАМИ, самодержавие в России продержалось бы еще триста лет".
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2 час.
АК
Арик Кука
Частн собств разьедает всякие империи. Ленин спас страну, которую бросил царь. Если жизнь в стране хреново, люди ищут - в чем причина. Это нормально.
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20 мин.
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