Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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За что России мстил Ленин?

За что России мстил Ленин?

Протоиерей Геннадий Шкиль ‍ 20 мая 1887 года за попытку покушения на Александра III повешены Александр Ульянов (старший брат Ленина) и его соратники.

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Комментарии
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пв
петров виктор
Поклонникам советской власти на заметку!...  Если бы Российский Император - Николай 2 соответствовал большевистской кличке &quot;Кровавый&quot;, а законодательство Российской Империи было сродни советскому сталинскому законодательству, то Сосо Джугашвили - по кличке &quot;Коба&quot; и Сталин, был бы повешен ещё до большевистского госпереворота  за свою революционную деятельность,  антироссийскую агитацию,  многократные побеги из мест заключения,  и как руководитель боевиков РСДРПб,  бежавший из России за границу по поддельному паспорту...  К тому же, &quot;Коба&quot; был семинаристом-недоучкой, который несколько лет учился на служителя религиозного культа...  А это, по законам  атеистического СССР, усугубляло положение  советского гражданина...
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2 час.
Karmadon
&quot;20 мая 1887 года за попытку покушения на Александра III повешены Александр Ульянов (старший брат Ленина) и его соратники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Суд приговорил к смертной казни всех, но Александр III утвердил высшую меру только пятерым&quot;. Как, по вашему, поступил бы Сталин в подобной ситуации? Погрозил бы пальчиком? Юрий Власов (да, да – тот самый, знаменитый спортсмен и писатель): &quot;Если бы царизм боролся с революционерами ИХ МЕТОДАМИ, самодержавие в России продержалось бы еще триста лет&quot;.
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2 час.
АК
Арик Кука
Частн собств разьедает всякие империи. Ленин спас страну, которую бросил царь. Если жизнь в стране хреново, люди ищут - в чем причина. Это нормально.
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20 мин.
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