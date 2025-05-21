За что России мстил Ленин?

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петров виктор

Поклонникам советской власти на заметку!... Если бы Российский Император - Николай 2 соответствовал большевистской кличке "Кровавый", а законодательство Российской Империи было сродни советскому сталинскому законодательству, то Сосо Джугашвили - по кличке "Коба" и Сталин, был бы повешен ещё до большевистского госпереворота за свою революционную деятельность, антироссийскую агитацию, многократные побеги из мест заключения, и как руководитель боевиков РСДРПб, бежавший из России за границу по поддельному паспорту... К тому же, "Коба" был семинаристом-недоучкой, который несколько лет учился на служителя религиозного культа... А это, по законам атеистического СССР, усугубляло положение советского гражданина...