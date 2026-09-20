Таджик возглавил "больничную мафию": О новом "рекорде" этнических ОПГ высказался Кабанов

Царьград В Нагатинском суде Москвы 16 сентября был вынесен приговор 15 участникам уголовного дела о так называемой больничной мафии, которая занималась перепродажей похищенных медикаментов.
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Да, но вопрос в том, как они оказались у этой кормушки? Кто их поставил на эти "денежные" места? Спасибо госпоже "арбидлол" (она же голикова) Суд и срок хорошие. Вопросов нет. Кроме одного. Этнический криминал захватывает новые площадки для расширения своей деятельности
Уважаемые Господа, забудьте все ништяки, обещанные до 19.09. Теперича, не то что давеча...
Вновь прибывшим обратно, в аул... 👍🥵😱
Этим таджикским мигрантам наша власть полностью сделала полный доступ к нашим административным ресурсам, как и в больничном. эти никчемные врачишки, не имея дипломов, а если есть, то купленные за 3-х ослов. Да, правда сейчас президент очень много отдает им бюджетные места во все вузы, чтобы комар носа не подточил в их профессионализме. Нашим русским детям на бюджет нет мест и денег на платное обучение тоже нет. Так, что вот такая ситуация по стране: русским нет места на своей земле, их будут замещать мигрантским мусором, такими вот деятелями, о которых рассказано выше.
Эту тварь и членов его « банды»- на нары с максимальным сроком и с конфискацией всего имущества. А все кишлаки их родственников- халявщиков немедленно лишить купленного гражданства РФ, аннулировать счета в банках и с дактилоскопированием ( навсегда) под зад коленом из страны депортировать!