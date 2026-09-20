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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Таджик возглавил "больничную мафию": О новом "рекорде" этнических ОПГ высказался Кабанов

Таджик возглавил "больничную мафию": О новом "рекорде" этнических ОПГ высказался Кабанов

Царьград В Нагатинском суде Москвы 16 сентября был вынесен приговор 15 участникам уголовного дела о так называемой больничной мафии, которая занималась перепродажей похищенных медикаментов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя олег архипов
олег архипов

Да, но вопрос в том, как они оказались у этой кормушки? Кто их поставил на эти "денежные" места? Спасибо госпоже "арбидлол" (она же голикова) Суд и срок хорошие. Вопросов нет. Кроме одного. Этнический криминал захватывает новые площадки для расширения своей деятельности

Профиль пользователя Анна Зареченская
Анна Зареченская

Этим таджикским мигрантам наша власть полностью сделала полный доступ к нашим административным ресурсам, как и в больничном. эти никчемные врачишки, не имея дипломов, а если есть, то купленные за 3-х ослов. Да, правда сейчас президент очень много отдает им бюджетные места во все вузы, чтобы комар носа не подточил в их профессионализме. Нашим русским детям на бюджет нет мест и денег на платное обучение тоже нет. Так, что вот такая ситуация по стране: русским нет места на своей земле, их будут замещать мигрантским мусором, такими вот деятелями, о которых рассказано выше.

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Эту тварь и членов его « банды»- на нары с максимальным сроком и с конфискацией всего имущества. А все кишлаки их родственников- халявщиков  немедленно лишить купленного гражданства РФ, аннулировать счета в банках и с дактилоскопированием ( навсегда) под зад коленом из страны депортировать!