Системы ПВО уничтожили семь украинских дронов над регионами России

Средства ПВО уничтожили семь украинских дронов над регионами России, заявили в Минобороны. «Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА — над территориями Республики Крым и Республики Северная Осетия — Алания и по одному — над территориями Белгородской, Брянской и Астраханской областей», — говорится в сообщении ведомства.