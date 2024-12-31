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Системы ПВО уничтожили семь украинских дронов над регионами России

Системы ПВО уничтожили семь украинских дронов над регионами России

Средства ПВО уничтожили семь украинских дронов над регионами России, заявили в Минобороны. «Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА — над территориями Республики Крым и Республики Северная Осетия — Алания и по одному — над территориями Белгородской, Брянской и Астраханской областей», — говорится в сообщении ведомства.

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