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Руководитель «РБ»: «Риккардо продемонстрировал, что в подходящих условиях способен быть гонщиком, которого мы все хорошо знаем»

В «РБ» оценили выступления Риккардо в нынешнем сезоне. Руководитель команды Лоран Мекьес отметил, что Даниэлю Риккардо удалось добиться прогресса по ходу чемпионата и нивелировать отставание от своего напарника Юки Цуноды: «Полагаю, что да – Риккардо удалось отыграть то отставание [от напарника], которое мы видели в первой, второй, третьей, четвертой гонке сезона.

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