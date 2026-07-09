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Всё о женщинах

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Какая музыка поможет избавиться от депрессии, рассказала психолог

Какая музыка поможет избавиться от депрессии, рассказала психолог

Елизавета Куликова, клинический психолог и методист Лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского университета, рассказала о пользе классической музыки в борьбе с депрессивными состояниями, пишет «Абзац».

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