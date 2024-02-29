29 февраля работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 43 единицы техники и 104 дорожных рабочих

29 февраля работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 43 единицы техники и 104 дорожных рабочихПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 28 на 29 февраля в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 59 единиц спецтехники.