Первого замначальника Московского метрополитена признал вину в получении взятки

Александр Рюмин/ТАСС Первый замначальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов признался в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAW-4 за действия в пользу компании "Технопромимпорт".
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