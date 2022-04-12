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Кино: Почему запрещали в СССР «Приключения кота Леопольда» и ещё 5 советских мультипликационных фильмов

Кино: Почему запрещали в СССР «Приключения кота Леопольда» и ещё 5 советских мультипликационных фильмов

Цензура существует очень давно и активно действует в разных странах и сегодня. Даже в самых развитых и демократичных государствах способны по каким-то причинам запретить книгу или фильм.

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