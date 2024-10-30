В ДНР ВФУ повредили около 40 гражданских объектов с 21 по 28 октября — СЦКК

От обстрелов ВФУ с 21 по 28 октября было повреждено десять объектов гражданской инфраструктуры, 21 жилое домостроение и четыре транспортных средства, 28 октября сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.