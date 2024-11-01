Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Maxim Yushkin
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Швейцария отказалась кредитовать Украину за счет активов РФ

Швейцария отказалась кредитовать Украину за счет активов РФ

Швейцария не может выделять Украине кредиты за счет заблокированных активов России, так как средства швейцарских финансовых институтов хранятся не в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств.

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