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Zero Hedge

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Houthis Seize Parliament Speaker’s Home, While Govt Forces Claim Mocha Captured With Saudi Air Support

Houthis Seize Parliament Speaker’s Home, While Govt Forces Claim Mocha Captured With Saudi Air Support

Houthis Seize Parliament Speaker’s Home, While Govt Forces Claim Mocha Captured With Saudi Air Support Summary Saudi-backed forces launch major counteroffensive with roughly 100 Saudi fighter jets supporting attacks along the Red Sea coast.

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