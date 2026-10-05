Houthis Seize Parliament Speaker’s Home, While Govt Forces Claim Mocha Captured With Saudi Air Support Summary Saudi-backed forces launch major counteroffensive with roughly 100 Saudi fighter jets supporting attacks along the Red Sea coast.
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