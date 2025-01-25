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Находившийся в розыске поляк месяцами прятался в стоге сена

Находившийся в розыске поляк месяцами прятался в стоге сена

В Польше мужчина, объявленный в розыск, несколько месяцев прятался в стоге сена, пишет Podlasie24. В середине января стало известно, что 40-летний житель муниципалитета Станин, объявленный в розыск в июне прошлого года, нашел себе довольно необычное укрытие.

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