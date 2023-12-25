Кошки тоже оказались любителями игры “апорт”

Исследование показало, что более 90% кошек любят приносить хозяевам брошенную игрушку. У собак такое поведение связано с селекцией и происхождением от волков, но почему это делают кошки, ученые сказать не могут.
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