Глава киевского режима Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о первой реакции на соглашение американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках дизтоплива из РФ заявил, что Украина теряет Соединенные Штаты Америки как сильного партнера.