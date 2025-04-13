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Царьград

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Трехмесячные вклады в топ-банках: доходность выросла до 20,02%

Трехмесячные вклады в топ-банках: доходность выросла до 20,02%

Средняя ставка по годовому вкладу в крупных банках снизилась до 18,92%. При этом наиболее выгодными остаются трехмесячные вклады с доходностью 20,02%.

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