Сегодня работница комбината Рудковская Я. А. в УО ´Белорусский государственный технологический университет´ успешно защитила дипломную работу на тему ´Разработка концепции рекламного издания для ОАО Бобруйский кожевенный комбинат´!Поздравляем! .