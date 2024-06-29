Сегодня работница комбината Рудковская Я. А. в УО ´Белорусский государственный технологический университет´ успешно защитила дипломную работу на тему ´Разработка концепции рекламного издания для ОАО Бобруйский кожевенный комбинат´!Поздравляем! .
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