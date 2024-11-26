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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Аналитики зафиксировали снижение доли акционных товаров в магазинах

Аналитики зафиксировали снижение доли акционных товаров в магазинах, пишут «Ведомости». По данным Nielsen, доля продаж таких товаров в офлайне в третьем квартале снизилась до 39,6%, что стало минимальным квартальным показателем с 2020 года.

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