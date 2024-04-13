С 15 апреля Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией

Финляндия с 15 апреля введет ограничения для судов на границе с Россией С понедельника будет приостановлено движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов, а также закроются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио на границе с РоссиейФото: ФТС России Финляндия с 15 апреля приостановит движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов, а также закроет морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио на границе с Россией, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в телеграм-канале.