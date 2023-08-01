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ЧЕ-2023. Девушки (U20). Италия – Бельгия, Сербия сыграет с Чехией и другие матчи

Во вторник, 1 августа, в литовских Клайпеде и Вильнюсе продолжится чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.

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