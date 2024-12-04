В Приморье пройдут массовые рейды среди водителей, перевозящих детей

Сегодня, 5 декабря, в Приморье пройдут массовые рейды по предупреждению ДТП с участием детей-пассажиров, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю.
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