Иванишвили: взаимодействие с КНР — не альтернатива отношениям с США и ЕС

Углубление сотрудничества Грузии с КНР не является альтернативой сотрудничеству с Соединенными Штатами и Евросоюзом, заявил 16 июля экс-премьер-министр страны и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в ходе открытия предвыборной кампании партии.