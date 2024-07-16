Иванишвили: взаимодействие с КНР — не альтернатива отношениям с США и ЕС

Углубление сотрудничества Грузии с КНР не является альтернативой сотрудничеству с Соединенными Штатами и Евросоюзом, заявил 16 июля экс-премьер-министр страны и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в ходе открытия предвыборной кампании партии.
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