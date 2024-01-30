Когда страсти по делу улеглись, гуманный суд без лишней огласки отменил прошлой приговор

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • svet alex
    Мы опять будем выражать озабоченность или перестанем бояться запада?  Гнать надо эту шваль надеждина вообще из России..."Мы хотим утереть...
  • svet alex
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    А здесь "наши"чинуши ПОЗВОЛЯЮТ так себя вести.У нас быстрей "нахалку пришьют" РУССКОМУ ☝️‼️ И осудят не жалея,а этим ...Беспредел: Армяни...

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Комментарии
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Сергей Другов
Да здравствует наш суд самый продажный суд в мире
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3 час.
МБ
Марина Биченова
А у них всё прекрасно, вот об этом и отсчитываются.
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3 час.
ГФ
Герман Фролов
У нас  защищающийся от нападающего и нанесший ему вред - всегда преступник  с обвинительным приговором. Кроме того, во почти во всех разборках между мигрантами и русскими, суды в той или иной форме принимают сторону мигрантов. Причиной этому  является нежелание связываться с официальными представителями мигрантов, имеющими связи в высших сферах российской власти, а также прирождённая  &quot;терпилость&quot; русских, которая в судах превращается в тезис - &quot;ничего, русские потерпят и всё вытерпят&quot;
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1 час.

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