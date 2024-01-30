СТРЕЛЯВШИЙ В РУССКОГО МИГРАНТ "НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ": ЗАКОНЫ В РОССИИ ПОКРЫВАЮТ ПРЕСТУПНИКОВ? ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Расследование убийства студента в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте длилось два года.
Когда страсти по делу улеглись, гуманный суд без лишней огласки отменил прошлой приговор
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Другов
Да здравствует наш суд самый продажный суд в мире
Ответить
3 час.
МБ
Марина Биченова
А у них всё прекрасно, вот об этом и отсчитываются.
Ответить
3 час.
ГФ
Герман Фролов
У нас защищающийся от нападающего и нанесший ему вред - всегда преступник с обвинительным приговором. Кроме того, во почти во всех разборках между мигрантами и русскими, суды в той или иной форме принимают сторону мигрантов. Причиной этому является нежелание связываться с официальными представителями мигрантов, имеющими связи в высших сферах российской власти, а также прирождённая "терпилость" русских, которая в судах превращается в тезис - "ничего, русские потерпят и всё вытерпят"
Ответить
1 час.
Свежие комментарии