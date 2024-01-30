Когда страсти по делу улеглись, гуманный суд без лишней огласки отменил прошлой приговор

А у них всё прекрасно, вот об этом и отсчитываются.

ГФ

Герман Фролов

У нас защищающийся от нападающего и нанесший ему вред - всегда преступник с обвинительным приговором. Кроме того, во почти во всех разборках между мигрантами и русскими, суды в той или иной форме принимают сторону мигрантов. Причиной этому является нежелание связываться с официальными представителями мигрантов, имеющими связи в высших сферах российской власти, а также прирождённая "терпилость" русских, которая в судах превращается в тезис - "ничего, русские потерпят и всё вытерпят"