Бастрыкин устроил «чистку» чиновников, покрывавших нелегальных мигрантов

Виктор Коряцкий

Какая культура труда мигрантов, когда они никогда не работали, то, что они массово сюда ломанулись, так это чья то злая воля. Вас бы на "стажировку" годика на 2-3 послать в бывшие республики, что бы понять, никогда не работали и не будут. То что они тут изображают, на второй день все инструменты переломали и дальше посиживают, вот о чем надо не думать.