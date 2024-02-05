Началось: В январе текущего года российские суды рассмотрели более сотни дел в отношении коррупционеров в миграционной сфере нашей страны.
Бастрыкин устроил «чистку» чиновников, покрывавших нелегальных мигрантов
Комментарии
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Виктор Коряцкий
Какая культура труда мигрантов, когда они никогда не работали, то, что они массово сюда ломанулись, так это чья то злая воля. Вас бы на "стажировку" годика на 2-3 послать в бывшие республики, что бы понять, никогда не работали и не будут. То что они тут изображают, на второй день все инструменты переломали и дальше посиживают, вот о чем надо не думать.
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9 час.
Михаил Пантюхин
Какие же "молодцы" эти лоббисты- предатели и иже с ними продажные ..... , с какого хрена они "подумали", что импортные дешёвые!? Вот уже вышла на руку их "дешевизна", а если честно, то всех этих лоббЫстов, пора в места не столь отдалённые за предательство России и народа!!! За подкуп-коррупцию, офшоры, нагнетание преступности через завоз этих "незаменимых" бл...! Создали ПРОБЛЕМУ, ПУСТЬ ПЛАТЯТ ЗА НАСАЖДАЕМЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!!!!!
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8 час.
Василий Целовальников
Спасибо генерал Бастрыкин! Вы МОЛОДЕЦ!!!
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8 час.
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