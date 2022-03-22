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Защитник «Акжайыка» Омаров обратился к фанатам: «Вы должны критиковать, если у нас результата нет. Это правильно»

Игроки «Акжайыка» встретились с фанатами клуба после поражений «Тоболу» и «Ордабасы». «От лица команды говорю, что мы всегда будем выкладываться на сто процентов.

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