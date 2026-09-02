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Царьград

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Новак: ОПЕК+ не планирует сокращение добычи нефти в 2023 году

Новак: ОПЕК+ не планирует сокращение добычи нефти в 2023 году

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ не планирует новые ограничения добычи нефти, несмотря на дефицит на рынке.

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