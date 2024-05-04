Пискарев: западные СМИ пытаются создать негативный фон вокруг инаугурации Путина

Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ отметила попытки ряда западных стран создать негативный информационный фон перед инаугурацией президента России Владимира Путина, недоброжелатели используют с этой целью СМИ и неправительственные организации.