«Ситилинк» зафиксировал цены на 450 позиций электроники и товаров для дома до 3 апреля

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Ситилинк» зафиксировала цены, действовавшие в феврале, на 450 позиций электроники и товаров для дома до 3 апреля.
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