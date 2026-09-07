В России предложили разрешить отцам уходить в декрет сразу после рождения ребенка

В Общественной палате считают, что такая мера поможет матерям в первые недели после родов.В Общественной палате считают, что такая мера поможет матерям в первые недели после родов.
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