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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В симулятор Football Manager 2024 сыграло более 7 млн человек — новый рекорд серии Мене...

В симулятор Football Manager 2024 сыграло более 7 млн человек — новый рекорд серии Мене...

В симулятор Football Manager 2024 сыграло более 7 млн человек — новый рекорд серииМенее чем за 100 дней с момента релиза симулятор футбольного менеджмента Football Manager 2024 смог привлечь внимание более 7 миллионов игроков, тем самым установив новый рекорд серии.

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