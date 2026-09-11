С начала суток освобождены Зоревка в ДНР и Новогришино в Запорожской области В результате продолжающегося комплекса наступательных действий российские войска освободили .
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