В Нидерландах приняли строгие правила предоставления убежища

Дополнительно €115 млн (11 млрд руб.) будут потрачены на реализацию новых законов о предоставлении убежища — пакета жестких мер, которые Кабинет министров согласился принять в пятницу во время очередного еженедельного заседания Совета министров, объявила министр иммиграции и предоставления убежища Марджолейн Фабер, сообщило 7 марта издание NL Times.