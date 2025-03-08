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В Нидерландах приняли строгие правила предоставления убежища

В Нидерландах приняли строгие правила предоставления убежища

Дополнительно €115 млн (11 млрд руб.) будут потрачены на реализацию новых законов о предоставлении убежища — пакета жестких мер, которые Кабинет министров согласился принять в пятницу во время очередного еженедельного заседания Совета министров, объявила министр иммиграции и предоставления убежища Марджолейн Фабер, сообщило 7 марта издание NL Times.

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