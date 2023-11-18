Психолог Криз рассказал о первых симптомах деменции

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0. Психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля, Байрон Криз, поделился в интервью газете Daily Express информацией о том, что деменцию не всегда можно выявить только по проблемам с памятью.