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Психолог Криз рассказал о первых симптомах деменции

Психолог Криз рассказал о первых симптомах деменции

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0. Психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля, Байрон Криз, поделился в интервью газете Daily Express информацией о том, что деменцию не всегда можно выявить только по проблемам с памятью.

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