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Де Брюйне признан лучшим игроком матча с Канадой: «Не понимаю почему. Может, за имя?»

Кевин де Брюйне высказался о победе сборной Бельгии над Канадой на ЧМ-2022. Команда Роберто Мартинеса выиграла матч 1-го тура группового этапа со счетом 1:0.

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