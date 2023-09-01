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Максим Марушев: «Трактор» будет играть в атакующий хоккей. Прошлогодний результат — совсем не то, чего мы хотим»

«Наш тренер хочет, чтобы шайба ходила быстрее в чужой зоне, чтобы мы постоянно угрожали воротам. Не думаю, что Гатиятулин хочет играть от обороны.

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