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Мировое обозрение

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Как астрономы находят тёмную материю, если её нельзя увидеть

Как астрономы находят тёмную материю, если её нельзя увидеть

Большая часть вещества во Вселенной не светится, не отражает свет и не образует знакомых нам звёзд, планет или облаков газа.

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