Украина заявила о готовности воевать с Китаем: Ответ Пекина не заставил себя долго ждать

МИД КНР оценил слова Гончаренко о готовности Украины к боевым действиям друг против другаНедавно украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ готовы в будущем воевать не только против России, но и против Китая.
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