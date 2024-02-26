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Царьград

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Украина заявила о готовности воевать с Китаем: Ответ Пекина не заставил себя долго ждать

Украина заявила о готовности воевать с Китаем: Ответ Пекина не заставил себя долго ждать

МИД КНР оценил слова Гончаренко о готовности Украины к боевым действиям друг против другаНедавно украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ готовы в будущем воевать не только против России, но и против Китая.

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