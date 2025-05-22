В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена

Председатель подкомитета по расследованиям комитета внутренней безопасности сената США Рон Джонсон заявил изданию Axios, что начал официальную процедуру выяснения, кто на самом деле мог управлять страной во время президентского срока Джо Байдена.
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