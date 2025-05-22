Русская весна
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Русская весна

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В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена

В сенате США расследуют, кто управлял страной вместо Байдена

Председатель подкомитета по расследованиям комитета внутренней безопасности сената США Рон Джонсон заявил изданию Axios, что начал официальную процедуру выяснения, кто на самом деле мог управлять страной во время президентского срока Джо Байдена.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Будет весьма забавно ,если выяснится ,что управляли США сын и жена!
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