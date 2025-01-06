Спутники показали «звездные» города Европы

Расположенный во французском регионе Эльзас, недалеко от границы с Германией, Неф-Бризах был построен в 1697 году на французской стороне Рейна, после потери Брейзаха на противоположном берегу / © ESA Идея строительства крепостей в форме звезды возникла в Италии в эпоху Возрождения, когда средневековые стены оказались неэффективными против достижений военного искусства, особенно пороха и пушек.