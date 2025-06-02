После ЧП в Брянске нижегородцам напомнили, как действовать при взрыве

На фоне недавних происшествий, включая подрывы мостов в Брянске, в Нижегородской области подготовлена памятка по оказанию первой помощи при взрывных и осколочных ранениях, а также действиям в случае попадания под завалы.
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