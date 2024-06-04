Смолянка попала в финал конкурса «Миссис Россия Мира 2024»

Мила Милтон поборется за корону королевы красоты и за возможность представить страну на международном уровне Жительница Смоленска Мила Милтон(Людмила Юшина) стала финалисткой конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2024».
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