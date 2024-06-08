У десятков россиян могут изъять загранпаспорта из-за ошибок: 30 лет такого не было

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что за недавнее время организация получила десятки обращений от российских туристов, сообщающих о выявленных или потенциальных ошибках в своих загранпаспортах .
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