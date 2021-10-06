Мировое обозрение

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Центральный банк России оценил влияние курса рубля на инфляцию как нейтральное

Центральный банк России оценил влияние курса рубля на инфляцию как нейтральное

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Центральный банк России оценивает влияние динамики курса рубля на инфляцию как нейтральное, сообщает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

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