Центральный банк России оценил влияние курса рубля на инфляцию как нейтральное

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Центральный банк России оценивает влияние динамики курса рубля на инфляцию как нейтральное, сообщает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
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