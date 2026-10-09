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Царьград

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В Беларусь прибыли военные ОДКБ для учений «Нерушимое братство — 2026»

В Беларусь прибыли военные ОДКБ для учений «Нерушимое братство — 2026»

Военнослужащие из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана примут участие в учениях «Нерушимое братство — 2026» и «Барьер-2026», которые пройдут в Беларуси с 12 по 16 октября.

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