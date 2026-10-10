Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива вызвало в Киеве серьезное беспокойство.
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Вот это РОЖА.нажрал на смертях украинцев .Чтобы сдохли все вместе с этой блядской властью!