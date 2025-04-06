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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Сегодня скорости «Макларена» оказалось недостаточно, чтобы что-то сделать с Ферстаппеном»

Пилот «Макларена» подвел итоги гонки на «Сузуке», отметив, что ничего не смог сделать, чтобы обогнать Макса Ферстаппена в борьбе за победу, и поэтому был вынужден довольствоваться вторым местом.

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