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Российский бронежилет выдержал попадание пули, на которую не был рассчитан

Российский бронежилет выдержал попадание пули, на которую не был рассчитан

Повышенные свойства защиты продемонстрировал российский бронежилет «Оберег», остановивший мощную винтовочную пулю снайперского патрона 8,6 на 70 мм Lapua Magnum в ходе испытаний на полигоне, 2 октября сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

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