Российский бронежилет выдержал попадание пули, на которую не был рассчитан

Повышенные свойства защиты продемонстрировал российский бронежилет «Оберег», остановивший мощную винтовочную пулю снайперского патрона 8,6 на 70 мм Lapua Magnum в ходе испытаний на полигоне, 2 октября сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».
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