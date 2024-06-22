Суд Москвы оштрафовал журналистов-иноагентов Караулова и Гордееву

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности журналиста Андрея Караулова* (признан иноагентом в РФ) и журналистку Екатерину Гордееву* (*признана иноагентом в РФ) за нарушение регламента иностранного агента .
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